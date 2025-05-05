Трамп пообещал подумать о встрече с Путиным в Саудовской Аравии в мае

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит подумать о возможной встрече со своим коллегой, президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в мае, пишет ТАСС .

«Я не знаю, мы должны подумать об этом, <…>, но я не думал об этом», — отметил он.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается устроить встречу с участием лидеров стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Трамп собирается приехать в Эр-Рияд 13 мая. Саммит проведут на следующий день. После этого американский президент поедет в Доху и Абу-Даби.