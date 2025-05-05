Трамп: на выходных были «очень хорошие разговоры» по России и Украине

Американский президент Дональд Трамп рассказал о проведенных на прошедших выходных «очень хороших» разговорах по России и Украине, сообщает РИА Новости .

«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — заявил он.

При этом он отметил, что между сторонами сохраняется «много ненависти».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с телеканалом NBC News не исключил, что Вашингтон может покинуть переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. США пойдут на это, если поймут, что добиться соглашения по завершению конфликта невозможно.

Трамп допустил, что время, когда он произнесет слова о выходе, может однажды наступить.