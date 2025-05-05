Президент Чехии исключил урегулирование конфликта на Украине в 2025 году

Президент Чехии Петр Павел исключил, что урегулирование конфликта на Украине в 2025 году будет достигнуто, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, Чехия обсуждает с партнерами возможность поставок на Украину тяжелых боеприпасов в следующем году.

«…Поскольку мы, очевидно, не можем рассчитывать на достижение мира в этом году», — заявил президент Чехии.

По словам чешского лидера, есть все ресурсы и возможности, чтобы предоставить Вооруженным силам Украины 1,8 млн снарядов. При этом Павел выступает за завершение конфликта, но с установлением справедливого мира для Украины.

Чехия также не готова обсуждать в настоящее время вопрос о предоставлении Киеву миротворческой помощи. Этот вопрос Прага готова поднять только после завершения текущего конфликта.