Трамп не исключил присоединение Гренландии при помощи военной силы

«Я этого не исключаю, не говорю, что я это сделаю, но я ничего не исключаю, не в этом случае», — заявил он в интервью NBC News.

По его словам, Соединенные Штаты «крайне сильно нуждаются в Гренландии» из соображений международной безопасности. При этом Трамп пообещал заботиться о «крайне малом числе людей», которые живут на острове.

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал позицию о необходимости включения острова в состав США еще до своего официального вступления в должность американского президента. По его мнению, Гренландия имеет ключевое стратегическое значение для обеспечения безопасности страны и противостояния влиянию таких держав, как Россия и Китай, защищая тем самым «свободный мир».

США имеют серьезные планы по присоединению Гренландии, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманскую область.