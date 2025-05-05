Трамп не исключил присоединение Гренландии при помощи военной силы
Американский президент Дональд Трамп не исключил применение военной силы, чтобы установить контроль США над Гренландией, сообщает «Газета.ru».
«Я этого не исключаю, не говорю, что я это сделаю, но я ничего не исключаю, не в этом случае», — заявил он в интервью NBC News.
По его словам, Соединенные Штаты «крайне сильно нуждаются в Гренландии» из соображений международной безопасности. При этом Трамп пообещал заботиться о «крайне малом числе людей», которые живут на острове.
Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал позицию о необходимости включения острова в состав США еще до своего официального вступления в должность американского президента. По его мнению, Гренландия имеет ключевое стратегическое значение для обеспечения безопасности страны и противостояния влиянию таких держав, как Россия и Китай, защищая тем самым «свободный мир».
США имеют серьезные планы по присоединению Гренландии, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманскую область.