РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. В настоящий момент 23 ребенка с коронавирусной инфекцией лечатся в инфекционном отделении Красногорской горбольницы №2, которое было перепрофилировано под «красную зону», сообщила в понедельник директор лечебного учреждения Елена Морозова на традиционном оперативном совещании.

По ее словам, горбольница работает в штатном режиме.

«В круглосуточном стационаре с диагнозом Covid-19 по состоянию на сегодняшний день лечатся 23 ребенка. Сохраняется работа 25 ковидных коек, остальные переведены на плановый режим работы», - сказала Морозова.

Она отметила, что за неделю поступило 2,8 тыс. вызовов на дом. было выявлено 208 новых случаев Covid-19.

Работало 30 бригад и 11 кабинетов неотложной помощи. Более 3 тыс. обращений поступило на номер 122.

«В Единый день диспансеризации, 26 марта, диспансеризацию прошли 172 человека. Каждый второй в субботу был вакцинирован от Covid-19. Всего за неделю диспансеризацию прошли около 700 человек», - добавила Морозова.

Кроме этого, за прошедшую неделю вакцинацию от коронавируной инфекции в подразделениях Красногорской горбольницы №2 прошли 412 человек.

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