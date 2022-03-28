РИАМО - 28 мар. Между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» будущей Троицкой линии столичного метро завершена проходка левого перегонного тоннеля, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Проходку осуществляли с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) «Дарья».

«Таким образом, все десять тоннелей на участке от «Новаторской» до «Бачуринской» длиной свыше 13 км пройдены», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в строительстве десяти тоннелей между станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Мамыри» и «Бачуринская» участвовали девять тоннелепроходческих щитов. В сумме они преодолели около 21,5 км.

«На Троицкой линии щит «Дарья» был задействован дважды, пройдя один из перегонных тоннелей между «Улицей Генерала Тюленева» и «Тютчевской», а также связав левым тоннелем станции «Мамыри» и «Бачуринскую», – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что трасса левого перегонного тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» прошла под жилой и нежилой застройкой новых территорий города. Его длина составила примерно 2,5 км.

«Работы велись на глубине порядка 13-19 м в почвах из легких глин и тяжелых суглинков с прослоями гравия и щебня», – сказал Кравцов.

По его словам, щит «Дарья» использовался не только на строительстве тоннелей Троицкой линии, но и на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро, который был открыт в декабре 2021 года.

«Месяцем ранее ТПМК «Евгения» закончил проходку соседнего правого перегонного тоннеля», – заключил Кравцов.

Троицкая линия метро протяженностью более 40 км пройдет от МЦК до городского округа Троицк. Планируется, что ей будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно. Всего же в зоне притяжения новой линии живут более 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.

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