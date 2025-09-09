Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Согласно записям в реестре, отказ по обеим заявкам был принят 27 августа. Первая подавалась только на 33 класс МКТУ — производство вина, ликеров, настоек и крепкого спиртного. Вторая — по 17 классам, позволяющим в том числе выпускать парфюмерию, электроприборы, медтовары и т. д.

Обе заявки исполнитель подал почти год назад. В марте этого года Роспатент дал предварительный отказ и определил Дронову срок в полгода, чтобы тот подготовил пояснения и комментарии для возможной регистрации товарного знака.

Как пояснили в пресс-службе певца, регистрация прав на товарный знак нужна была для того, чтобы никто на стороне не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда, а такие попытки фиксировались.