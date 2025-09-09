Самолет Ан-2 разбился в Ростовской области, пилот погиб
Самолет Ан-2 упал в Ростовской области при проведении сельхозработ
В 4 км на юго-восток от хутора Морозов в Ростовской области произошло крушение самолета Ан-2. В результате погиб пилот, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.
По данным SHOT, борт был задействован в сельскохозяйственных работах, проводимых на территории агробазы «Родник».
Воздушное судно рухнуло около 09:20 вторника. Предварительно, пилоту выжить не удалось.
На месте крушения Ан-2 работают экстренные службы.