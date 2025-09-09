Свыше 650 закупщиков Москвы обучились работе в ЕАИСТ за полгода

В период с января по конец июня 2025 года свыше 650 специалистов, занятых в сфере закупок, прошли обучение работе в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы (ЕАИСТ). Образовательная программа реализуется на базе ГБУ «Единая московская служба закупок», сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы служит фундаментом экосистемы столичных государственных закупок. С ее помощью можно осуществлять полный цикл закупочных процедур в цифровом формате. Ежедневно в системе заключается свыше 2 тыс. контрактов, которые дают возможность обеспечить всем необходимым учебные заведения, больницы, коммунальные службы и городские органы власти.

«В ЕАИСТ на постоянной основе работают порядка 6 тыс. представителей организаций-заказчиков, которые взаимодействуют с более чем 380 тыс. поставщиков. Специалисты ГБУ „Мосзакупки“ регулярно проводят обучение принципам работы с системой. За 6 месяцев 2025 года программу освоили более 650 работников контрактных служб и отделов государственных закупок, а аттестацию на право работы в ЕАИСТ прошли свыше 2,5 тыс. человек», — отметил Пуртов.

Центр обучения ГБУ «Мосзакупки» функционирует на протяжении 10 лет. Методики проведения занятий непрерывно улучшаются, а оснащение расширяется. Так, в первом полугодии текущего года были введены в эксплуатацию современные учебные аудитории, оснащенные мощной технической базой. Помимо этого, в тестовом режиме был запущен гибридный формат обучения, позволяющий преподавателю работать одновременно с двумя группами слушателей.

ЕАИСТ автоматизирует процессы закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд столицы, а также для отдельных видов юрлиц, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и Московского фонда реновации жилой застройки. Для получения сведений, требуемых для заключения контрактов, ЕАИСТ обменивается данными с 45 информационными системами, включая федеральные.

Функциональными заказчиками ЕАИСТ со стороны Правительства Москвы являются столичные Департамент по конкурентной политике, Департамент экономической политики и развития, Главное контрольное управление и Департамент информационных технологий, который также выполняет функции оператора системы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».