Почти 70% россиян выбрали бы санаторный отдых в России вместо пляжей за границей

Почти 70% россиян при прочих равных условиях предпочли бы санаторно-курортный отдых внутри страны пляжным курортам за границей, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «КОРТРОС».

По данным исследования, проведенного компанией в июле–августе 2025 года, санаторный отдых внутри страны привлекает 67% россиян. Свыше 46% респондентов считают важным совмещение лечения и отдыха, а почти 41% назвали природу и экологию главным фактором восстановления.

В опросе участвовали совершеннолетние жители городов по всей России. Анализ показал, что россияне готовы чаще выбирать экологически чистые локации внутри страны вместо традиционного пляжного отдыха за границей. На втором месте по популярности оказались варианты с активным досугом — их отметили 25% опрошенных. Более 20% хотели бы пройти медицинские процедуры во время отпуска, а 13% — дополнить его культурной программой.

«Результаты нашего исследования показывают, что санаторно-курортный отдых стал важной частью культуры здоровья. Сегодня люди стали больше заботиться о себе и изучать возможности внутреннего туризма в том числе в те локации, где можно совмещать отдых с санаторным лечением. Например, помимо традиционных направлений сегодня популярен отдых в Алтайском крае, Башкирии, а также Калининградской области, например, в прибрежном городе Светлогорске», — рассказала директор по продукту ГК «КОРТРОС» Ольга Кавжарадзе.

По ее словам, сочетание морского воздуха и хвойных лесов Балтийского побережья привлекает тех, кто ищет спокойный отдых с комфортным и нежарким климатом

Согласно исследованию, совмещать лечение и отдых хотели бы более 46% россиян. Почти 20% назвали главным на отдыхе новые впечатления, а 17% предпочитают разделять отдых и лечение.

Эксперты отмечают, что спрос на оздоровительный отдых в России растет с 2020 года, когда доступ к зарубежным здравницам был ограничен. Популярностью пользуются как санатории, так и wellness- и спа-отели.

Согласно данным ЕМИСС, в 2024 году в российских санаториях отдохнули 7,3 млн человек, что на 4% больше, чем в 2023 году, и на 21% выше показателя десятилетней давности.

«Для успеха санаторно-курортного проекта большое значение имеет, во-первых, наличие естественных природных ресурсов - минеральная вода, грязи и прочее, используемых при лечении и оздоровлении гостей, и во-вторых, сложившийся имидж курортно-рекреационной зоны. Среди востребованных санаторно-курортных локаций выделяется Кавказские Минеральные Воды и Краснодарский край, а также отдельные локации с сильным брендом в рамках отдельных регионов: Демидково и Усть-Качка в Пермском крае, Белокуриха (Алтайский край), Аршан и Горячинск (Республика Бурятия) и другие», — добавила партнер, региональный директор департамента консалтинга NF Group Ольга Широкова.

Она уточнила, что Калининградская область – также перспективный для туризма регион, ключевыми преимуществами которого являются богатая культурно-историческая составляющая, знаковые природные объекты и протяженное морское побережье. Главный бренд региона – янтарь. Возможности его применения в терапии – это уникальная «фишка» именно данного региона.