Мария Багреева: в столице зарегистрировано более 2,1 миллиона самозанятых

Количество зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 августа достигло отметки в 2,1 млн человек. Это составляет более 15% от общего числа самозанятых по всей России, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что увеличение численности самозанятых в Москве демонстрирует динамичное развитие городской экономики и рост предпринимательской инициативы жителей. Все больше горожан, начиная собственное дело, выбирают статус самозанятости и предлагают услуги в самых разнообразных сферах: от репетиторства и консультирования до дизайна и маркетинга.

«Это открывает новые возможности для их самореализации и профессионального роста, а также способствует созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности экономики города в целом. На 1 августа 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,1 млн человек», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что их совокупный доход за весь период действия в столице этого налогового режима, начиная с 1 января 2019 года, достиг почти 1,9 трлн рублей.

Налог на профессиональный доход популярен среди граждан, ведущих самостоятельную деятельность без привлечения наемных работников. К его ключевым преимуществам относятся легкая процедура регистрации, автоматизированная передача сведений о доходах, отсутствие необходимости сдавать налоговую отчетность и применять контрольно-кассовую технику.

Среди видов деятельности, наиболее часто указываемых самозанятыми при регистрации, лидируют пассажирские и грузовые перевозки, услуги доставки, аренда квартир, реклама и маркетинг, а также строительство.

За первые семь месяцев 2025 года московские плательщики налога на профессиональный доход сформировали для клиентов более 188 млн чеков — это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, что говорит о значительном росте деловой активности самозанятых в столице. Средний чек на конец июля 2025 года составил 2850 рублей.

В январе–июле 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 11,8 млрд рублей — на 48% больше, чем за тот же промежуток времени годом ранее. За весь период действия специального режима в столичный бюджет поступило более 51 млрд рублей налога на профессиональный доход, добавила вице-мэр.

