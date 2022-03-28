РИАМО - 28 мар. В понедельник температура воздуха в Московском регионе может составить до минус 1 градуса, ожидается снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

В начале новой недели столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта. При облачной погоде прогнозируется выпадение осадков в виде снега, мокрого снега.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, вечером до плюс 3 градусов, по Московской области - от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 5-10 м/с, порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление ближе к середине дня составит 738 мм рт. ст.

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