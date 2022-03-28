РИАМО - 28 мар. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают историки, а еще этот день считается днем рождения стиральной машины.

Международный день историка

Это профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с исторической наукой. Историк – это специалист, основной работой которого является сбор и интерпретация исторической информации путем проведения исследовательских работ и изысканий, работой с архивами и документами.

Одним из первых историков считается Геродот. Знаменитый римский государственный деятель и оратор Цицерон прозвал Геродота «отцом истории».

День рождения стиральной машины

Первая стиральная машина была запатентована в США в 1797 году. Она представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой. Изобретатель - Натаниэль Бриггс из Нью-Гэмпшира.

В последующие годы изобретение совершенствовалось. Так, в 1851 году Джеймс Кинг изобрел стирающую установку с вращающимся барабаном. В 1856 году американский изобретатель Мур представил миру свое «устройство для стирки» – сложную конструкцию из деревянного ящика и рамы над ним. В 1900 году немец Карл Миле на основе маслобойки создал стиральную машину, где лопасти вращались в деревянной кадке от ручного привода.

Позднее в стиральной машине появился автоматический привод, барабан, функции подогрева воды, слива, полоскания и отжима.

День основания московского Большого театра

246 лет назад меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на десять лет. Эта дата и считается днем основания Большого театра в Москве.

Сначала коллектив актерской труппы состоял из 43 человек: 13 артистов, 9 актрис, 4 танцовщиц, 3 танцора, балетмейстера и 13 музыкантов. Причем на первом этапе существования театра оперная и драматическая труппы составляли единое целое.

День рождения писателя Максима Горького

Он появился на свет в 1868 году в Нижнем Новгороде (настоящее имя – Алексей Пешков). Его отец был столяром-краснодеревщиком, а мать – дочь владельца красильни. Подростком он работал грузчиком, пекарем, а еще обывал в Поволжье, на Дону, Украине, в Южной Бессарабии, Крыму, на Кавказе. Горький участвовал в нелегальных народнических кружках

В мире большой литературы он оказался с помощью Владимира Короленко. В 1892 году Горький публикует первый рассказ, который назывался «Макар Чудра».

Среди творческого наследия писателя – романы, пьесы, рассказы, очерки. Широко известны читателям его произведения «Старуха Изергиль», «Песня о Буревестнике», «Мещане», «На дне», «Дачники», «Варвары», «Мать», «Васса Железнова», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина» и многие другие.