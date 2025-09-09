Этнографа Каверина освободили из тюрьмы в Афганистане по обращению Москвы

Об освобождении ученого рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Каверина репатриировали из Кабула на родину 8 сентября. Он находился под арестом в Афганистане с июля. Мужчину обвиняли в совершении ряда правонарушений.

Каверина освободили по обращению российской стороны «с учетом дружественного характера отношений между РФ и Афганистаном», уточнила Захарова.

О задержании российского ученого стало известно 20 июля. Сам этнограф тогда писал, что его обвиняют в «попытке контрабанды». Он содержался под арестом в изоляторе для иностранцев в столице Афганистана.

