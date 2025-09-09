Этнографа Каверина освободили из тюрьмы в Афганистане по обращению Москвы
Афганские власти учли дружественный характер отношений страны с РФ, поэтому освободили российского этнографа Святослава Каверина после обращения Москвы, сообщает РИА Новости.
Об освобождении ученого рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Каверина репатриировали из Кабула на родину 8 сентября. Он находился под арестом в Афганистане с июля. Мужчину обвиняли в совершении ряда правонарушений.
Каверина освободили по обращению российской стороны «с учетом дружественного характера отношений между РФ и Афганистаном», уточнила Захарова.
О задержании российского ученого стало известно 20 июля. Сам этнограф тогда писал, что его обвиняют в «попытке контрабанды». Он содержался под арестом в изоляторе для иностранцев в столице Афганистана.
