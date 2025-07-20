Власти Афганистана задержали российского ученого
Российского этнографа задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде
Святослав Каверин, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, сообщил о своем задержании в Афганистане через личный Telegram-канал.
Этнограф написал, что его обвиняют в «попытке контрабанды» и транспортируют в Кабул.
«Телефон дают изредка», — отметил он в последнем на данный момент сообщении.
Как сообщают СМИ со ссылкой на российское посольство в Афганистане, дипломаты уже работают над ситуацией. Точные обстоятельства инцидента и характер предполагаемого нарушения пока не раскрываются.
Каверин занимался полевыми исследованиями в регионе, однако детали его научной миссии не уточняются.