Власти Афганистана задержали российского ученого

сегодня в 22:41

Российского этнографа задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде

Святослав Каверин, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, сообщил о своем задержании в Афганистане через личный Telegram-канал.

Этнограф написал, что его обвиняют в «попытке контрабанды» и транспортируют в Кабул.

«Телефон дают изредка», — отметил он в последнем на данный момент сообщении.

Как сообщают СМИ со ссылкой на российское посольство в Афганистане, дипломаты уже работают над ситуацией. Точные обстоятельства инцидента и характер предполагаемого нарушения пока не раскрываются.

Каверин занимался полевыми исследованиями в регионе, однако детали его научной миссии не уточняются.