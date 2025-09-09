Более 1400 человек: вузы и колледжи Новосибирска принимают детей бойцов СВО

Учреждения высшего и среднего профессионального образования Новосибирске приняли на бюджет более 1400 детей участников СВО, сообщает Om1 Новосибирск .

«В общей сложности на бюджетные места среднего профессионального образования в Новосибирской области принято 20 ветеранов СВО и 920 детей ветеранов СВО», — сообщает областное министерство образования.

По данным вузов, в новом академическом году 2025/2026 на дневную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета высшего образования на бюджетной основе зачислено 9969 человек.

Из них по программам бакалавриата зачислено 7 ветеранов СВО и 388 детей ветеранов СВО. На программы специалитета поступило 154 ребенка ветеранов СВО, а ветеранов спецоперации среди поступивших нет.

По данным на 3 сентября 2025 года, в областных государственных учебных заведениях зачислено 12 895 человек на обучение на бюджетной основе. Это общее количество принятых абитуриентов на бесплатные места.