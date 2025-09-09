Бежавшего из армии экс-зэка заподозрили в изнасиловании и убийстве ребенка в ДНР

В городе Енакиево (ДНР) бывшего заключенного, которого разыскивали как беглеца с места несения военной службы, заподозрили в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки, утверждают «Осторожно, новости» со ссылкой на близких семьи погибшей. По их словам, этот мужчина целый год прятался у бабушки школьницы, в расправе над которой он впоследствии сознался.

Несовершеннолетняя жительница Енакиево пропала 5 сентября после того, как ушла гулять и не вернулась домой. Ребенка искали два дня, после чего по подозрению в причастности к пропаже задержали 32-летнего уроженца Свердловской области.

Издание утверждает, что смогло найти информацию о задержанном в соцсетях. Судя по ней, в 2023 году мужчину искала его сестра — она утверждала, что он пропал во время несения службы. Годом позже экс-заключенного обвинили в самовольном оставлении части (СОЧ) и начали разыскивать, говорится в статье.

По словам близких погибшей девочки, ранее мужчина попросил работу у бабушки несовершеннолетней и остался у них жить.

В публикации также приложен скриншот переписки, в которой говорится о мужчине, который «больше года назад прибился» к бабушке, назвавшись жителем Сочи. Утверждается, что мужчина не пил, «всегда выполнял всю работу» и уверял, что у него есть жена и двое детей.

«К этой девочке относился хорошо, помогал уроки учить», — пишет человек, предположительно, близкий семьи погибшей несовершеннолетней.

Журналисты утверждают, что бывшего заключенного задержали 7 сентября. Мужчина уже показал место, где закопал труп девочки после изнасилования и убийства, говорится в статье.

«Сейчас идет следствие», — добавляется в статье.

В последних публикациях пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по ДНР об убийстве девятилетней девочки в Енакиево пока не сообщалось.