Сгоревших животных не нашли в зоопарке Ейска в Краснодарском крае

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали РИА Новости , что их информация о 28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердилась. Скончавшихся питомцев не нашли.

Утром пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказала журналистам, что 28 крокодилов и одна черепаха умерли из-за пожара в зоопарке в Ейске «Крокодиловый каньон». Помимо этого, в том же строении по адресу Шмидта 16/1 были дельфинарий и контактный зоопарк.

В пресс-службе ведомства отметили, что информация о гибели животных не подтвердилась. Они живы.

Согласно данным, которые ранее распространились в СМИ, пожар в «Крокодиловом каньоне» произошел примерно в 01:00 9 сентября. По первичной информации, его тушили два часа и здание полностью сгорело.