28 крокодилов сгорели заживо: страшный пожал случился в частном зоопарке Ейска
Минувшей ночью в зоопарке «Крокодиловый каньон» в Ейске произошел страшный пожар, в результате которого погибли 28 крокодилов и одна черепаха, сообщает SHOT.
Предварительно, еще двух крокодилов удалось спасти, но они в тяжелом состоянии. Всего на крокодиловой ферме проживали около 30 крокодилов, а еще другие экзотические животные: игуаны, огромные черепахи и змеи. Об их судьбе ничего не известно.
Около крокодиловой фермы расположен «Трогательный зоопарк» с лемурами, енотами и сурикатами, а еще дельфинарий. Огонь туда не добрался, животные не пострадали.
Пожар вспыхнул около 1:00 вторника, его тушили 2 часа. Здание «Крокодилового каньона» сгорело дотла. Рассматриваются две версии случившегося — скачок напряжения или поджог.
Руководство крокодиловой фермы сотрудничать со следствием не желает. Ее владельца, 42-летнего предпринимателя Дмитрия П., доставили на допрос.
Выяснилось, что «Крокодиловый каньон» и «Трогательный зоопарк» работали незаконно. Также не было лицензии на содержание экзотических животных и их использование.
При этом постелили жаловались на «вымогательство» денег: за вход надо было заплатить 1,2 тыс. рублей, за корм — 400 рублей, а за фотографии — 6,5 тыс. рублей. Назойливые фотографы буквально ходили за гостями по пятам.