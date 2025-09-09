Губернатор Андрей Воробьев поздравил с новосельем жителей нового МКД в Лыткарине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с новосельем жителей Лыткарина, переехавших из ветхого жилья в новый МКД на ул. Набережной. Во всех квартирах дома сделан ремонт, люди смогли въехать сюда сразу после получения ключей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новую многоэтажку возвели в ЖК «Высокий берег». Ее строительством занимался инвестор в рамках договора о развитии застроенной территории. Летом в новые квартиры въехали более 100 человек, это 65 семей. Все они жили в ветхом доме № 6. Общий объем расселяемой площади — 2,3 тыс. кв. м.

Губернатор отметил, что в Лыткарине есть порядка 50 старых бараков, которые требуют внимания. Поэтому и здесь, и во всем Подмосковье реализуется большая программа по расселению.

Воробьев поздравил с новосельем всех, кто получил жилье в новом доме. По его словам, все договоренности были соблюдены — старый дом снесли, а жителей расселили в новые квартиры.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Благодаря большой президентской программе у нас во всей стране идет расселение аварийного жилья. Мы же к программе добавили сертификаты. Этот дом строился, жители его ждали. Но сейчас также есть дополнительная возможность — просто взять сертификат и сразу купить квартиру, а не через 2-3 года, когда сдадут дом», — сказал губернатор.

Рядом с новым домом, куда переселились жители из ветхого жилья, расположены поликлиника и школа. Также в ближайшее время здесь появится детский сад на 64 места.

Наталья Чернобривец стала одной из тех, кто переехал в новый МКД. Она работает врачом-педиатром в г. о. Лыткарино уже около 30 лет. Женщина заселилась в новую трехкомнатную квартиру вместе с мамой Любовью Лазаренко. Они провели губернатору Московской области экскурсию по жилью.

«Новая квартира побольше, раздельные комнаты, в старой все были проходные, а это не очень удобно. Сейчас обживаемся, вот кухню сделали под себя, ванную, до сих пор продолжаем потихоньку разбирать вещи, это дело не быстрое. Мы очень рады, что не пришлось далеко переезжать, у нас тут хорошо, природа, все необходимое рядом», — сказала Чернобривец.

О программе переселения

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

За четыре года в г. о. Лыткарино по договорам развития застроенных территорий из ветхого жилья переселили более 200 человек в микрорайоне №6. В рамках I этапа в 2021 г. расселили дома №16, №17 и №18, а в 2023-2024 гг. - №4, №5 и №9. В планах до 2027 года расселить еще 2 тыс. жителей.

В 2021 году в Подмосковье запустили первые проекты реновации. Сейчас в работе 19 проектов в 13 округах, в новые дома переедут 9,5 тыс. человек. В 2025-2026 гг. в планах запустить еще 16 проектов, чтобы переселить из ветхих домов около 3 тыс. жителей. Также будет построена вся необходимая инфраструктура.

С 2019 года в Подмосковье по госпрограмме из аварийного жилья переселили почти 28 тыс. человек. Также на II этапе проекта планируется переселить из аварийных домов еще 43 тыс. человек. В текущем году в новые дома переедут около 10 тыс. жителей (6,6. тыс. из них – уже переехали).

В рамках госпрограммы строятся новые дома, подбираются квартиры на вторичном рынке. Еще жители могут выбрать жилищные сертификаты и уже сейчас подобрать квартиру в любом уголке Московской области, а также, добавив необходимую сумму, приобрести жилье большей площади. Заявление на выдачу сертификатов можно подать до 15 октября.