РИАМО - 27 мар. В «Центре прогресса бокса имени Виктора Агеева» в Орехово-Зуеве титулованные российские боксеры встретились с воспитанниками центра, а также с особенными детьми — подопечными благотворительного проекта «Солнечный ринг». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Боксеры провели мастер-класс и пообщались с юными спортсменами. Профессионалы рассказали детям о том, как спорт изменил их жизнь и показали несколько техник из своего арсенала. Кроме того, они поделились с юными боксерами планами по реализации нового уникального спортпроекта «Бокс в школу», который планируют запустить с сентября этого года.

«Изначально мы с женой ездили в детские дома, проводили беседы и организовывали тренировки. Сейчас уже дети приезжают к нам тренироваться. Вышло так, что жена познакомилась с Мариной Мигуновой – директором центра «Солнечный», вероятно их свела судьба. Сразу родился проект для социализации детей в обществе», - рассказал руководитель «Центра прогресса бокса им. В. Агеева», действующий непобежденный боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBA gold Роман Андреев.

Он уточнил, что в центре занимаются ребята с нормами развития и те, у кого есть некоторые особенности.

«В тренировках есть свои плюсы: улучшается здоровье и координация. Например, к нам ходит мальчик с ДЦП, который раньше не мог вставать, постоянно падал и полз к опоре, чтобы подняться. После 5 месяцев занятий он научился самостоятельно вставать», — отметил Андреев.

Всего в «Центра прогресса бокса им. В. Агеева» занимаются свыше 50 детей из Орехово-Зуева и близлежащих деревень.