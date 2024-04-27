МО Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot и танков

сегодня в 02:33

Испания подтвердила отправку Киеву ракет Patriot, а также бронемашин и танков Leopard, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Министр обороны Маргарита Роблес в рамках встречи контактной группы формата «Рамштайн» отметила, что комплексы должны прибыть на Украину «в течение четырех дней».

«Министр особо сосредоточила внимание на вкладе Испании в противовоздушную оборону, … объявив о поставке комплекта зенитных ракет-перехватчиков большой дальности Patriot, которые прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней», — сказано в сообщении.

Также Испания в течение двух месяцев собирается передать Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, БТР, «противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии».

Первые экземпляры Leopard для передачи ВСУ будут готовы до конца июня. Их подготовка, по данным Минобороны, «идет по плану». Также в скором времени будут поставлены боеприпасов калибра 155 и 120 миллиметров.