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CB: полиция проверяет данные о бомбе в посольстве РФ в Бразилии

Военная полиция столицы Бразилии проверяет данные о якобы заложенной бомбе в российском посольстве, пишет ТАСС со ссылкой на газету Correio Braziliense.

Правоохранители начали проверку после соответствующего сообщения по телефону от иностранного гражданина.

«Военная полиция федерального округа направила специализированные команды, чтобы оценить угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилиа», – сказано в статье.

К зданию также выдвинулись саперы. Комментариев от российской стороны пока не поступало.