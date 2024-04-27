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Мурашко заявил о высокой эффективности препарата от болезни Бехтерева

Получавшие препарат от болезни Бехтерева в рамках клинических исследований пациенты отмечают высокую эффективность лекарства, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с ТАСС .

«Те пациенты, которые сегодня в рамках клинических исследований получили эту терапию, отмечают высокую эффективность препарата», — сказал он.

Также Мурашко добавил, что использование указанного препарата может простимулировать развитие медицинского туризма в страну, так как Россия стала первой, кто создал и зарегистрировал препарат.

Министр здравоохранения ранее отмечал, что российский препарат от болезни Бехтерева способен завоевать мировую популярность. Он назвал результаты исследований обнадеживающими.