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Украина получит 2,1 млн долларов от Канады на производство БПЛА

Канада собирается выделить Украине более 2 млн долларов на организацию производства беспилотников внутри страны, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра.

«Канада выделяет Украине 3 млн (канадских — ред) долларов на производство БПЛА Украиной. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине», — заявил министр.

Также Оттава собирается направить около 9,5 млн американских долларов за закупку снарядов для ВСУ в рамках чешской инициативы.

Ранее канадские власти сообщили о планах передать Украине более 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70. Их стоимость достигает 70 млн долларов. Эти дроны способны нести вес до 3,5 кг. ВСУ должны начать получать БПЛА весной.