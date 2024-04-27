Лучших сварщиков определили в Подмосковье в рамках конкурса профмастерства

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Серпуховском колледже состоялся региональный конкурс профессионального мастерства по профессии «Сварщик», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В конкурсе приняли участие студенты из восьми образовательных учреждений Подмосковья: Автомобильно-дорожного колледжа (г. Бронницы), Колледжа «Коломна», Мытищинского колледжа, Подольского колледжа имени А. В. Никулина, Раменского колледжа, Губернского колледжа (г. Серпухов), Ступинского техникума имени А. Т. Туманова и Чеховского техникума. Конкурсные испытания проходили в два этапа: теоретический и практический. В теоретическом этапе участники выполняли онлайн-тестирование, а в практическом — демонстрировали свои профессиональные навыки и умения в ручной и частично механизированной сварке (наплавке).

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 1 место занял студент Серпуховского колледжа Максим Прошкин, 2 место получил учащийся Мытищинского Алексей Епифанов, а 3 место досталось Егору Райсу из Автомобильно-дорожного колледжа Бронницкого городского округа.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и ценными подарками от работодателя «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ». Все участники получили сертификаты, а директорам учебных заведений были направлены благодарственные письма. Все участники конкурса отметили высокий профессиональный уровень проведения мероприятия и пожелали друг другу дальнейших успехов и карьерного роста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.