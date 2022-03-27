РИАМО - 27 мар. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что процесс перестройки логистических цепочек в стране займет от 3 до 6 месяцев, сообщает «Вечерняя Москва».

«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев в разных отраслях, направлениях, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают у нас и поставляют нам продукцию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также он сообщил, что сейчас идет разговор со всеми автопроизводителями и иностранными брендами.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. В ответ на это многие западные страны ввели жесткие экономические санкции.