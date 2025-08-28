28 августа в России отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа в России отмечают христианский праздник — Успение Пресвятой Богородицы. В эту дату Церковь вспоминает праведную гибель Божией Матери. Это одновременно и грустный праздник из-за окончания ее жизни, и радостный из-за того, что она воссоединилась с сыном.

Кончину Богородицы именуют успением, а не гибелью. Считается, что она уснула и сразу пробудилась, после чего началась ее вечноблаженная жизнь.

Однажды, когда Божия Матерь молилась на Елеоне, Архангел Гавриил сообщил ей о грядущей кончине через три дня. После этого подарил ей райскую ветвь. Она была символом победы над смертью и тлением.

Пресвятая Богородица рассказала об этом апостолу Иоанну Богослову. Тот поведал апостолу Иакову, брату Господнему, и всей Церкви Иерусалимской. Там и осталось предание об Успении Божией матери.

Перед кончиной Богородица оставила имущество женщинам-вдовицам, которые ей служили. Также она попросила похоронить себя в Гефсимании (восточнее Старого города Иерусалима) рядом с могилами родителей и Иосифа Обручника.

В день, когда Пресвятая Богородица должна была скончаться, на прощание собрались практически все апостолы. Начал гореть яркий свет. С небо сошел Иисус Христос с ангелами. Пресвятая Богородица помолилась Господу, поблагодарила и попросила дать благословение всем, кто почитает ее память. Потом Пресвятая Богородица отдала душу в руки бога и послышалось ангельское пение. От ее тела больные начали исцеляться.

На Руси были уверены, что, начиная с Успения, лето заканчивалось и приходила осень. 28 августа люди выходили на поле и пели, пока не взойдет солнце. По вечерам в этот день в первый раз зажигали свечи и начинали ужинать всей семьей. Многие в такую дату начали заготавливать еду на зиму.