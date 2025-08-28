Вблизи Севастополя уничтожили три воздушные цели

Силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя, губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — отметил он.

Объекты инфраструктуры в городе не повреждены.

Силы ПВО сбили 13 беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Сбитые БПЛА были самолетного типа.