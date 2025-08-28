В результате атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина

В результате атаки беспилотника ВСУ в Макеевке пострадала женщина, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«В результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО сбили 13 беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Сбитые БПЛА были самолетного типа.