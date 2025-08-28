Более 20 афтершоков зафиксировали на Камчатке за сутки

Более 20 афтершоков магнитудой до 6,2 произошло на Камчатке за последние сутки, сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли 24 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,2», — говорится в сообщении.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.