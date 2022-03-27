РИАМО - 27 мар. Злоумышленник зашел в торговый зал магазина на улице Харьковской в Москве, угрожая молотком, он забрал товар на 1,3 тыс. рублей и скрылся, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел в 11:30 26 марта.

Примерно через 2 часа полицейские задержали подозреваемого в ограблении в Булатниковском проезде. Безработного мужчину 1992 года рождения изобличили в совершении преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».