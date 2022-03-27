РИАМО - 27 мар. Тело мужчины 1966 года рождения с колото-резаным ранением нашли на приусадебном участке дома в деревне Кубаревка Можайского округа, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Кроме того, оттуда бригада скорой помощи забрала женщину 1964 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди. Ее госпитализировали.

Полицейские по подозрению в совершенных преступлениях задержали мужчину 1980 года рождения. Нападение и убийство были совершены в ходе внезапно возникшей ссоры.

По факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», по факту ранения женщины - уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».