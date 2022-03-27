РИАМО - 27 мар. В Московской области после коронавируса выздоровели еще 480 пациентов, всего в регионе болезнь победили 927 424 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе подтвердили 617 случаев заболевания, жертвами инфекции стали 12 человек.

Всего в Подмосковье зафиксировали 958 685 случаев Covid-19, спасти не удалось 14 736 заболевших.

Ранее из-за стабилизации ситуации по коронавирусу в регионе отменили ряд антиковидных ограничений, которые касаются работы школ и летних лагерей.

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