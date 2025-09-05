Удары Израиля по жилой застройке Газы: рухнул многоквартирный дом

сегодня в 15:23

Израиль наносит удары по жилым высоткам в секторе Газа

Израильские военные приступили к операции по разрушению жилых высоток в городе Газа. Первой целью стало многоэтажное здание «Муштаха», расположенное в западной части административного центра сектора. Момент его ликвидации попал на видео, пишет РИА Новости .

По информации представителя местной гражданской обороны Махмуда Басаля, Израиль начал наносить удары по жилой застройке в Газе.

Здание «Муштаха» подверглось полному разрушению. Начавшаяся операция угрожает десяткам тысяч палестинцев, проживающих в многоэтажных домах города, которые рискуют остаться без жилья.

На опубликованных кадрах видно, как ракета попадает в дом, затем происходит взрыв. После этого здание сложилось как карточный домик, начиная с нижних этажей.