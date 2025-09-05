Новый сквер на улице Крупешина открылся в Балашихе в преддверии Дня города

Благоустройство выполнено в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Работы, начавшиеся в мае 2025 года, были завершены с опережением графика. Сквер кардинально преобразился: заменена дорожно-тропиночная сеть, установлены современные лавочки, урны и новые фонари, обеспечивающие комфортное освещение в вечернее время. Вся территория находится под наблюдением системы «Безопасный регион».

Новый сквер стал центральной точкой, которая объединила недавно реконструированные стадион «Труд» и улицу Заречную в единое общественное пространство. Теперь от улицы Свердлова до стадиона и прогулочных зон на Заречной улице формируется непрерывная и удобная пешеходная зона.

В церемонии открытия приняли участие депутаты фракции «Единая Россия» Андрей Холод и Сергей Щукин, представители администрации и местные жители.

«Сегодня праздник не только всего города, но и нашего микрорайона. И, несмотря на сложную ситуацию, в которой находится наша страна, Балашиха продолжает развиваться и благоустраивать территории. Мы помним, какой была эта улица: разрушенное асфальтное покрытие, негде было отдыхать. Затем был реализован второй проект — замечательный стадион „Труд“, где сейчас проходят занятия и соревнования наших ребят. И вот завершающей точкой стал этот сквер. Он очень поможет нашим студентам из соседнего колледжа — теперь у них есть место для мероприятий. Этот сквер, окруженный жилыми домами, с его зеленью, свежестью и красотой, станет новым центром притяжения для всех жителей», — поделился впечатлениями Андрей Холод.

Особое внимание было уделено созданию комфортной среды для всех категорий граждан. Рядом с памятником Ленину обустроена уютная зона отдыха с современным покрытием, где установлены турники, тренажеры и стол для настольного тенниса. Для семей с детьми смонтированы качели с защитным теневым навесом. Для маломобильных граждан понижен бордюрный камень и уложена тактильная плитка, а также обустроена велопарковка и навигационные указатели.

«Нам очень нравится. Мы постоянно сюда бежим на качели, спортплощадка отличная. Здесь очень красиво. Прям радуется глаз, что очень все уютненько стало, как по-домашнему», — поделилась впечатлениями жительница микрорайона Дарья Фатеева.

Масштабные работы по благоустройству в рамках Народной программы партии «Единая Россия» продолжаются в Балашихе. В этом году планируется привести в порядок 14 дворовых территорий и установить 30 новых детских площадок.

Параллельно реализуется программа комплексного благоустройства общественных пространств. Уже в этом году благодаря наказам жителей будут благоустроены Клубный переулок и зона у ДК «Саввино». В 2026 году запланировано обустройство пешеходной зоны на Парковой улице и площади у Ледового дворца, а к 2028 году завершатся работы в Голицынском парке.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.