На Лыжной базе в Егорьевске к зиме провели капремонт и сделали новое покрытие трассы

К новому сезону будет улучшено освещение и покрытие трассы, а также выполнен капитальный ремонт здания базы и закуплен новый спортивный инвентарь. Масштабные работы по реконструкции трассы планируется выполнить в ходе благоустройства лесопарковой зоны «Жукова Гора». На трассе 4 лыжни протяженностью 1,2,3 и 5 км. Объект включен в Народную программу «Единой России» и региональную государственную программу благоустройства, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов и председатель Совета депутатов Михаил Лавров совместно со спортсменами и представителями общественности проинспектировали ход работ по подготовке лыжной базы к предстоящему зимнему сезону.

«На сегодняшний день завершен капитальный ремонт здания базы, проведено новое освещение трассы, обновлен спортивный инвентарь. Выполняются работы по планировке лыжной трассы, подсыпке, а также по завозу и распределению щепы для покрытия. Это важный этап подготовки трассы, который обеспечит безопасность и повысит качество тренировочного процесса для обучающихся в спортшколе и всех любителей лыжного спорта», — сказал Дмитрий Викулов.

Как отметил председатель Совета депутатов Михаил Лавров, лыжная трасса — важный для округа спортивный объект. Зимой здесь проходят тренировки и соревнования по лыжному спорту, а летом это место организации активного отдыха жителей и проведения легкоатлетических забегов.

«Ежегодно к зимнему сезону выполняются работы по улучшению состояния трассы. Это благоприятно влияет на результаты подготовки лыжников и качество активного отдыха жителей в зимний период. Важным этапом модернизации трассы станут работы в ходе благоустройства лесопарка „Жукова Гора“, на территории которого расположена лыжная база. Необходимо создать более сложный рельеф и расширить трассу, чтобы она соответствовала современным стандартам. По наказам жителей обустройство лесопарковой зоны вошло в народную программу „Единой России“ и государственную программу „Формирование современной комфортной городской среды“ на 2026–2027 годы», — отметил Михаил Лавров.

Тренер по лыжным гонкам спортивной школы «Виктория» Галина Левина рассказала, что в зимний период здесь занимаются более 200 юных спортсменов.

«В этом году па первенство России отобрался Дмитрий Хухлин, также двое ребят примут участие в соревнованиях Центрального федерального округа. Модернизация трассы будет способствовать повышению мастерства наших спортсменов, росту популярности лыжного спорта и привлечению к занятиям большего числа детей и молодежи», — прокомментировала Галина Левина.

Все оставшиеся работы по планировке и подсыпке трассы завершатся в октябре текущего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.