«Very nice»: Стивен Сигал прокомментировал выступление Владимира Путина на ВЭФ

сегодня в 15:28

Стивен Сигал о выступлении Владимира Путина на ВЭФ: very nice

После завершения пленарного заседания Восточного экономического форума американский актер Стивен Сигал поделился своим мнением о выступлении президента России Владимира Путина, оценив его очень высоко, сообщает Life.ru .

Голливудская звезда выразил свой позитивный отклик сразу по окончании сессии.

«Very nice (ред. — очень хорошо)», — заявил Сигал корреспонденту, кратко и емко охарактеризовав впечатления от речи российского лидера.

Актер также проявил дружелюбие и общительность, охотно фотографируясь с участниками форума по пути из зала, демонстрируя свою открытость.

На Восточном экономическом форуме Сигал присутствовал в качестве приглашенного гостя. Ему было предоставлено место в первом ряду в левой части зала, непосредственно напротив трибуны, где выступал президент.