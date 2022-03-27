РИАМО - 27 мар. 867 новых случаев Covid-19 зафиксировали в столице за прошедшие сутки, всего в мегаполисе выявили 2 736 090 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие 24 часа в московские больницы доставили 155 Covid-пациентов, что меньше, чем сутками ранее (192).

Также за сутки в городе скончались 22 Covid-пациента, врачи вылечили 526 человек.

С начала пандемии в столице умерли 42 610 заболевших, выздоровели после инфекции 2 540 464 пациента.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко отметила, что переболевшим коронавирусом рекомендуется пройти обследование. Она уточнила, что следует проверить легкие, сердце, сдать общий анализ крови.

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