РИАМО - 27 мар. За минувшие сутки на территории России подтвердили 23 280 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 17 762 742 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за последние 24 часа в России выздоровели 47 540 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус. 338 человек спасти не удалось.

За все время пандемии болезнь смог побороть 16 654 231 пациент, 367 351 стал жертвой инфекции.

В стране наблюдается стабилизация по ситуации с коронавирусом. В ряде регионов отменили ограничения, введенные ранее из-за большого числа заболевших. Однако не стоит забывать о вакцинации, которая поможет предотвратить болезнь или ее тяжелое течение.

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