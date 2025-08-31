Средства ПВО ночью уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России

сегодня в 08:04

Российские средства ПВО перехватили и сбили 21 беспилотник противника над регионами РФ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

11 беспилотников ликвидировали над Волгоградской областью. Восемь сбили над Ростовской.

По одному беспилотнику уничтожили над Белгородской и Брянской областями.

Ночью с 29 на 30 августа над Россией были уничтожены 86 беспилотников. Противник пытался атаковать Крым, Ростовскую, Брянскую, Белгородскую, Смоленскую, Калужскую, Тверскую, Тульскую, Курскую области и Краснодарский край.