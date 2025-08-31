В Совфеде РФ раскрыли новую связанную с недвижимостью схему мошенничества

Аферисты пытаются обмануть жителей России по новой схеме. Они рассказывают жертвам о якобы запросах на просмотр информации об их недвижимости, после чего получают доступ к личным данным, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Россиянам отправляют письма и звонят, чтобы получить «запрос на просмотр информации об имуществе». Аферисты пишут жертвам на электронную почту с фейковых адресов. Также они звонят из «служб поддержки», выдавая себя за сотрудников государственных органов, отметил сенатор.

Под предлогом «запроса на просмотр информации об имуществе», аферисты пытаются выведать персональные данные, реквизиты банковских карт, а также требуют отправить материальные средства им для «защиты имущества». По словам Шейкина, россиянам нужно проявлять бдительность: органы власти и госреестры не отправляют уведомления с непроверенных или необычных адресов.

Сенатор добавил, что всю информацию об имуществе можно получить либо через Госуслуги, либо в МФЦ. Если кто-то звонит, пишет, и требует немедленно совершить определенное действие, то это должно вызвать настороженность. Такую информацию лучше проверять.