сегодня в 08:38

РАН: на Земле будут экстремальные магнитные бури уже 2 сентября

Ночью произошел выброс плазмы в сторону Земли. Она затронет планету 2 сентября и спровоцирует сильные магнитные бури, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Их уровень составит от G2 до G4.

Могут возникнуть и повторные выбросы плазмы. В мае 2024 года подобная ситуация уже происходила. Тогда случилось несколько выбросов массы среднего размера, что спровоцировало магнитные бури высшего уровня.

В прошлый раз одна из сильнейших магнитных бурь на Земле началась 9 августа. Она закончилась на следующий день.