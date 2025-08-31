Рубль снова стал одной из наиболее недооцененных валют в мире

Рубль в августе 2025 года опять стал одной из наиболее недооцененных валют в мире. Его курс должен быть максимум 24,5 рублей за доллар, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

СМИ сформировало рейтинг наиболее крупных экономик мира по цене набора из бургера, картошки фри и бокала колы. Выяснилось, что дешевле всего подобный обед стоит в России.

Наиболее высокая стоимость таких блюд в Израиле. Учитывая эту информацию, был высчитан курс нацвалют, ориентируясь на покупательскую способность по отношению к американскому доллару.

По расчетам, курс российской национальной валюты по покупательской способности (ППС) в 3,3 раза меньше нынешнего. Он находится на уровне 24,5 рублей за доллар. На втором месте стоит Индия — там курс должен быть в 3,2 раза меньше.

Третью позицию заняли Филиппины, Вьетнам и Иран. Там разница с нынешним курсом составляет 2,7 раз.