РИАМО - 26 мар. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что американский президент Джо Байден слабый человек, а поэтому он оскорбительно высказался о российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает Nation News.

Он уточнил, что поведение лидера США характерно для слабых и больных людей.

«С мужской точки зрения так (как Байден – ред.) себя ведут слабые. Гражданам США должно быть стыдно за своего президента», — отметил Володин.

Также спикер Госдумы также предложил гордиться президентом РФ, который в очередной раз проявил выдержку.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию соседней страны. Страны Запада ввели в отношении РФ экономические санкции.