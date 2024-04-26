Центральный парк в Лобне масштабно благоустраивают по нацпроекту

Сейчас рабочие обновляют входную группу и дорожно-тропиночную сеть. Скоро здесь появится танцевальная площадка с амфитеатром и площадь со сценой. Предусмотрена детская зона, пространство для спокойного отдыха, каток, скейт-парк и павильон с кафе.

В общественном пространстве посадят деревья, установят новые фонари и камеры видеонаблюдения для безопасности посетителей.

На обновление парка в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» потратят 650 миллионов рублей. Работы по обновлению парка закончат в августе 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.

