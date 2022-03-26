РИАМО - 26 мар. Сильный ветер, обрушившийся на Москву, повалил деревья. Службы мегаполиса распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.

Согласно прогнозу синоптиков, ветер в субботу усиливается до 20 м/с, а 27 марта его порывы достигнут 25 м/с. Также ожидаются снег, метель и гололедица.

Информация об ухудшении погодных условий направляется в СМС-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах. Организовано патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях.

Из-за непогоды городские службы работают в режиме повышенной готовности: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Днем в субботу почти на всей территории Москвы прошел дождь, сопровождавшийся сильными порывами ветра. В некоторых районах выпал град.

Ранее москвичам рекомендовали не выходит из дома в непогоду. Автомобилистов просили неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.