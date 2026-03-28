Два бойца «Орлана» и семейная пара ранены из-за удара ВСУ под Белгородом

Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атак пострадали четыре человека — двое мирных жителей и двое бойцов «Орлана», об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино во двор частного дома попал FPV-дрон. Хозяин дома получил баротравму — медики оказали ему помощь прямо на месте. Его жена была ранена осколком в спину, после чего бригада скорой помощи доставила ее в белгородскую городскую больницу № 2. Кроме того, в доме оказались повреждены крыша, окна и навес.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа во время несения службы ранения получили двое бойцов подразделения «Орлан». Один из военнослужащих с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями был госпитализирован в белгородскую городскую больницу № 2. Второй боец отделался баротравмой — ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего он продолжит лечение амбулаторно.

В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль, который загорелся после удара. Пожар удалось ликвидировать. На фасаде и заборе соседнего частного дома зафиксированы повреждения. Еще один FPV-дрон врезался в дорогу — в результате пострадало ограждение жилого дома.

Также обстрелам подверглись другие населенные пункты региона, в том числе села Мешковое, Маломихайловка и Доброе. Повреждения получили частные дома, постройки и транспортные средства, принадлежащие мирному населению.

