В доме мкр. 1 Мая Балашихи капремонт фасада доделает новый подрядчик

сегодня в 20:29

В связи с неисполнением подрядной организацией договорных обязательств по многоквартирному дому № 24 микрорайона 1Мая на территории Балашихи Фонд капитального ремонта Московской области принял решение о расторжении договора в одностороннем порядке. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядная организация была оштрафована за некачественное выполнение работ и срыв сроков. Капитальный ремонт фасада будет завершен после определения нового исполнителя.

Сейчас на адресе специалисты подрядной организации проводят уборку территории. Внутренняя часть двора убрана на 70%, работы продолжаются. Рабочие складируют строительный мусор в контейнер для последующего вывоза, забирают стройматериалы, разбирают монтажные люльки.

На объекте работают 7 человек. До конца следующей недели строительный мусор будет убран полностью с придомовой территории.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

