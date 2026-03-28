В Польше рухнул неопознанный летательный аппарат
Польские силовые структуры оцепили территорию в районе поселка Рудник вблизи города Миньск-Мазовецкий на востоке страны. Поводом послужило падение неопознанного летательного аппарата в лесном массиве, сообщает aif.ru.
К месту происшествия оперативно выдвинулись саперы и специальное подразделение полиции.
Предварительно известно, что объект упал на значительном расстоянии от жилых строений, в связи с чем жертв и пострадавших удалось избежать.
Речь может идти об аппарате, осуществлявшем доставку посылки, однако информация о ее содержимом на данный момент не раскрывается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
